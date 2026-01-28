У Харкові та області – небезпечно. Є одразу дві причини бути обережними
У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що 28 та 29 січня на Харківщині буде небезпечно. Причина – метеорологічні явища, що зафіксували в області.
Сьогодні, 28 січня, на Харківщині буде ожеледиця.
А протягом двох днів у регіоні очікується туман. Видимість 200-500 метрів. Через це водіїв та пішоходів закликали бути вкрай обережними на дорогах. Також на Харківщині оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.
Нагадаємо, МГ “Об’єктив” передавала прогноз погоди на 28 січня. У Харкові термометри показуватимуть удень – від 0 до 2 градусів із позначкою «плюс». По області температура повітря становитиме від 1 морозу до 4 тепла. Вітер південно-східний – 7-12 м/с.
Читайте також: Аварійні відключення знову діють у Харкові та області
