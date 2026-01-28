Live

Аварійні відключення знову діють у Харкові та області

Суспільство 08:33   28.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Аварійні відключення знову діють у Харкові та області Зображення згенеровано ШІ

Вранці 28 січня в АТ “Харківобленерго” повідомили, що в регіоні діють графіки аварійних відключень.

Графіки застосували для стабілізації ситуації в енергосистемі після обстрілів росіян. Одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень, зазначили в обленерго.

Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання“, – додали енергетики.

Читайте також: Які електрички на Харківщині сьогодні не їдуть чи курсують із затримками

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Є загиблі та поранені: Синєгубов про наслідки обстрілів росіян
Є загиблі та поранені: Синєгубов про наслідки обстрілів росіян
28.01.2026, 09:04
Новини Харкова – головне 28 січня: бої в регіоні, пожежа, загиблі
Новини Харкова – головне 28 січня: бої в регіоні, пожежа, загиблі
28.01.2026, 09:10
Сьогодні 28 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 січня 2026: яке свято та день в історії
28.01.2026, 06:00
Які електрички на Харківщині сьогодні не їдуть чи курсують із затримками
Які електрички на Харківщині сьогодні не їдуть чи курсують із затримками
28.01.2026, 07:43
Тепліше за норму: яким буде лютий у Харкові та області – прогноз
Тепліше за норму: яким буде лютий у Харкові та області – прогноз
27.01.2026, 14:19
Двох людей врятували на пожежі в Харкові: горіла квартира, дані ДСНС
Двох людей врятували на пожежі в Харкові: горіла квартира, дані ДСНС
28.01.2026, 07:34

Новини за темою:

27.01.2026
Що відбувається в енергетиці України вранці 27 січня: дані Міненерго
24.01.2026
Аварійні відключення світла ввели в Харкові й області
22.01.2026
Скільки людей без світла на Харківщині? Обленерго про ситуацію в регіоні
22.01.2026
Аварійні відключення знову діють у Харкові та області
20.01.2026
У Харкові та області почалися аварійні відключення світла


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Аварійні відключення знову діють у Харкові та області», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2026 в 08:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 28 січня в АТ “Харківобленерго” повідомили, що в регіоні діють графіки аварійних відключень.".