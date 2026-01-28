Аварійні відключення знову діють у Харкові та області

Вранці 28 січня в АТ “Харківобленерго” повідомили, що в регіоні діють графіки аварійних відключень.

Графіки застосували для стабілізації ситуації в енергосистемі після обстрілів росіян. Одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень, зазначили в обленерго.

“Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання“, – додали енергетики.