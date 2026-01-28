Аварийные отключения вновь действуют в Харькове и области

Утром 28 января в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в регионе действуют графики аварийных отключений.

Графики применили для стабилизации ситуации в энергосистеме после обстрелов россиян. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения», – добавили энергетики.

Читайте также: Какие электрички на Харьковщине сегодня не едут или курсируют с задержками