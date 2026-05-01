На півночі Харківської області посилилися атаки росіян – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку відносне затишшя – лише один бій від початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Красне Перше та Фиголівка. Один бій точиться дотепер.

На Куп’янському напрямку наразі росіяни намагаються просунутися біля села Петропавлівка.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вранці 1 травня, близько 06:50, росіяни обстріляли Харків. 1 травня, вранці, під час ворожої атаки на одну з АЗС Харкова врятували чоловіка.