На півночі Харківської області посилилися атаки росіян – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку відносне затишшя – лише один бій від початку доби, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Красне Перше та Фиголівка. Один бій точиться дотепер.
На Куп’янському напрямку наразі росіяни намагаються просунутися біля села Петропавлівка.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вранці 1 травня, близько 06:50, росіяни обстріляли Харків. 1 травня, вранці, під час ворожої атаки на одну з АЗС Харкова врятували чоловіка.
- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 17:30;