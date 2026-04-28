Ворог сьогодні не атакував на Куп’янщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

З початку доби армія РФ двічі атакувала на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця та в напрямку Червоної Зорі. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку окупанти сьогодні не проводили активних дій.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 59 атак, зазначили у Генштабі.

