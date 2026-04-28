Ворог сьогодні не атакував на Куп’янщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку доби армія РФ двічі атакувала на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця та в напрямку Червоної Зорі. Один бій триває.
На Куп’янському напрямку окупанти сьогодні не проводили активних дій.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 59 атак, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, у Державній прикордонній службі України показали, як ліквідовують ворога на Південно-Слобожанському напрямку. Окупанти, які прориваються на мотоциклах, потрапляють під вогонь підрозділу “Форпост”.
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
Якщо вам цікава новина: «Ворог сьогодні не атакував на Куп'янщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00»
- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 16:45;