Live

Ворог сьогодні не атакував на Куп’янщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:45   28.04.2026
Вікторія Яковенко
З початку доби армія РФ двічі атакувала на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця та в напрямку Червоної Зорі. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку окупанти сьогодні не проводили активних дій.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 59 атак, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, у Державній прикордонній службі України показали, як ліквідовують ворога на Південно-Слобожанському напрямку. Окупанти, які прориваються на мотоциклах, потрапляють під вогонь підрозділу “Форпост”.

Читайте також: Тепер не в. о: Синєгубов представив нового ректора ХАІ (відео)

Популярно
Десять дерев висадили у центрі Харкова замість знесених (фото)
Десять дерев висадили у центрі Харкова замість знесених (фото)
28.04.2026, 17:35
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
Ексначальник департаменту ХОВА очолив один із найбільших вишів Харкова
15.09.2023, 20:16
Ворог сьогодні не атакував на Куп’янщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Ворог сьогодні не атакував на Куп’янщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
28.04.2026, 16:45
Проєкти, які змінюють Харківщину
Проєкти, які змінюють Харківщину
28.04.2026, 16:10
Директора лісгоспу затримали на Харківщині: за що вимагав гроші (фото)
Директора лісгоспу затримали на Харківщині: за що вимагав гроші (фото)
28.04.2026, 14:54
Збитки довкіллю Харківщини через війну: екологи назвали суму
Збитки довкіллю Харківщини через війну: екологи назвали суму
28.04.2026, 15:24

Новини за темою:

27.04.2026
DeepState знову повідомляє про просування РФ на Харківщині
25.04.2026
«Прильоти» і паніка в Богодухові, захист «швидких» – огляд фронту (відео)
25.04.2026
Де атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
25.04.2026
РФ заявляє про успіхи на Куп’янщині: Машовець «гадки не має, про що мова» 📹
25.04.2026
Окупанти атакували на Харківщині 17 разів: ранкові дані Генштабу ЗСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ворог сьогодні не атакував на Куп’янщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
