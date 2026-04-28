Десять дерев висадили у центрі Харкова замість знесених (фото)
Фото: Харківська міськрада
У сквері Незалежності у Харкові висадили десять нових дерев.
В’язи, липи та горобину, які підібрали фахівці СКП “Харківзеленбуд”, висадили замість дерев, які були знесені минулого року, повідомили у Харківській міській раді.
Усі саджанці – крупноміри віком 10–12 років. За словами комунальників, це гарантує їхню витривалість у міському середовищі та швидке формування густої крони.
Роботи з озеленення міста тривають.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у саду Шевченка у Харкові розцвіли персики, які у 2022 році подарувала місту волонтерка із Тернопільщини.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дерева, новини Харкова, СКП "Харківзеленбуд";
- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 17:35;