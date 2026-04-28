Десять дерев висадили у центрі Харкова замість знесених (фото)

У сквері Незалежності у Харкові висадили десять нових дерев.

В’язи, липи та горобину, які підібрали фахівці СКП “Харківзеленбуд”, висадили замість дерев, які були знесені минулого року, повідомили у Харківській міській раді.

Усі саджанці – крупноміри віком 10–12 років. За словами комунальників, це гарантує їхню витривалість у міському середовищі та швидке формування густої крони.

Роботи з озеленення міста тривають.

