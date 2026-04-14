Негода валила дерева і ламала гілки: наслідки сильного вітру в Харкові (фото)

Суспільство 17:43   14.04.2026
Оксана Якушко
Негода лише на прибудинкових територіях звалила сім дерев, повідомляє Харківська міськрада.

Також зафіксовано падіння 23 гілок – усе це наразі усувають комунальники.

Фахівці філії «Благоустрій» КП «Шляхрембуд» оперативно розпилюють та вивозять повалені дерева та гілки.

Також до робіт долучилися фахівці та бригнади СКП «Харківзеленбуд». На територіях, якими опікується підприємство, негода пошкодила 17 дерев та шість великих гілок. Більшість наслідків негоди комунальники вже прибрали.

Фото: ХМР

