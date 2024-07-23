Повалені внаслідок негоди дерева та поламані гілки прибирають у Харкові (фото)

Співробітники СКП «Харківзеленбуд» усувають наслідки негоди, повідомила Харківська міськрада.

Через сильний вітер у Харкові впали три дерева у зелених зонах. Ці випадки зафіксовані в Індустріальному, Немишлянському, Основ’янському та Холодногірському районах.

Комунальники оперативно розпилюють та вивозять повалені дерева і зламані гілки.