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Повалені внаслідок негоди дерева та поламані гілки прибирають у Харкові (фото)

Події 17:32   23.07.2024
Оксана Якушко
Повалені внаслідок негоди дерева та поламані гілки прибирають у Харкові (фото)

Співробітники СКП «Харківзеленбуд» усувають наслідки негоди, повідомила Харківська міськрада.

Через сильний вітер у Харкові впали три дерева у зелених зонах. Ці випадки зафіксовані в Індустріальному, Немишлянському, Основ’янському та Холодногірському районах.

Комунальники оперативно розпилюють та вивозять повалені дерева і зламані гілки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 17:32;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники СКП «Харківзеленбуд» усувають наслідки негоди, повідомила Харківська міськрада.".