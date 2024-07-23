Повалені внаслідок негоди дерева та поламані гілки прибирають у Харкові (фото)
Співробітники СКП «Харківзеленбуд» усувають наслідки негоди, повідомила Харківська міськрада.
Через сильний вітер у Харкові впали три дерева у зелених зонах. Ці випадки зафіксовані в Індустріальному, Немишлянському, Основ’янському та Холодногірському районах.
Комунальники оперативно розпилюють та вивозять повалені дерева і зламані гілки.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 17:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітники СКП «Харківзеленбуд» усувають наслідки негоди, повідомила Харківська міськрада.".