Після тривалої спеки Харків «поливає» дощем, у місті гримить (фото, відео)

Після понад двох тижнів спеки, яка встановлювала рекорди, у Харкові пішов дощ. У місті також – гроза.

Харків’яни діляться в соцмережах відео сильного дощу. Так, в одному з телеграм-каналів зазначають, що дороги у місті заливає, а в авто спрацьовує сигналізація.

Відео: телеграм-канал «Харьков life»

Також харків’яни відзначають, що «щастя – у простих дрібницях: досить простого звичайного дощу після спекотних днів».

Відео: телеграм-канал «Харьков life»

А в деяких районах міста навіть пішов град.

Вранці у Регіональному центрі з гідрометеорології попереджали, що вдень 23 липня у місті та області очікується гроза, I рівень небезпечності, жовтий.