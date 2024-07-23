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Після тривалої спеки Харків «поливає» дощем, у місті гримить (фото, відео)

Суспільство 15:04   23.07.2024
Вікторія Яковенко
Після тривалої спеки Харків «поливає» дощем, у місті гримить (фото, відео) Фото: телеграм-канал «Харьков ХС Харків»

Після понад двох тижнів спеки, яка встановлювала рекорди, у Харкові пішов дощ. У місті також – гроза.

Харків’яни діляться в соцмережах відео сильного дощу. Так, в одному з телеграм-каналів зазначають, що дороги у місті заливає, а в авто спрацьовує сигналізація.

Відео: телеграм-канал «Харьков life»

Також харків’яни відзначають, що «щастя – у простих дрібницях: досить простого звичайного дощу після спекотних днів».

Відео: телеграм-канал «Харьков life»

А в деяких районах міста навіть пішов град.

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Фото: телеграм-канал «Труха Харьков»

Вранці у Регіональному центрі з гідрометеорології попереджали, що вдень 23 липня у місті та області очікується гроза, I рівень небезпечності, жовтий.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 15:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після понад двох тижнів спеки, яка встановлювала рекорди, у Харкові пішов дощ. У місті також – гроза.".