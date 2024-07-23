После длительной жары Харьков «поливает» дождем, в городе гремит (фото, видео)
Фото: Telegram-канал «Харьков ХС Харків»
После двух недель жары, которая устанавливала рекорды, в Харькове пошел дождь. В городе также — гроза.
Харьковчане делятся в соцсетях видео сильного дождя. В одном из Telegram-каналов отмечают, что дороги в городе заливает, а в авто срабатывает сигнализация.
Видео: Telegram-канал «Харьков life»
Также харьковчане отмечают, что «счастье – в простых мелочах: достаточно простого обычного дождя после жарких дней».
Видео: Telegram-канал «Харьков life»
А в некоторых районах города даже пошел град.
Утром в Региональном центре гидрометеорологии предупреждали, что днем 23 июля в городе и области ожидается гроза, I уровень опасности, желтый.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: град, гремит, дождь, жара, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 15:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После двух недель жары, которая устанавливала рекорды, в Харькове пошел дождь. В городе также — гроза.".