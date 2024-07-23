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После длительной жары Харьков «поливает» дождем, в городе гремит (фото, видео)

Общество 15:04   23.07.2024
Виктория Яковенко
После длительной жары Харьков «поливает» дождем, в городе гремит (фото, видео) Фото: Telegram-канал «Харьков ХС Харків»

После двух недель жары, которая устанавливала рекорды, в Харькове пошел дождь. В городе также — гроза.

Харьковчане делятся в соцсетях видео сильного дождя. В одном из Telegram-каналов отмечают, что дороги в городе заливает, а в авто срабатывает сигнализация.

 

Видео: Telegram-канал «Харьков life»

Также харьковчане отмечают, что «счастье – в простых мелочах: ​​достаточно простого обычного дождя после жарких дней».

Видео: Telegram-канал «Харьков life»

А в некоторых районах города даже пошел град.

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Telegram-канал «Труха Харьков»

Утром в Региональном центре гидрометеорологии предупреждали, что днем ​​23 июля в городе и области ожидается гроза, I уровень опасности, желтый.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 15:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После двух недель жары, которая устанавливала рекорды, в Харькове пошел дождь. В городе также — гроза.".