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Упавшие из-за непогоды деревья и поломанные ветки убирают в Харькове (фото)

Происшествия 17:32   23.07.2024
Оксана Якушко
Упавшие из-за непогоды деревья и поломанные ветки убирают в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» устраняют последствия непогоды, сообщил Харьковский горсовет.

Из-за сильного ветра в Харькове упали три дерева в зеленых зонах. Эти случаи отмечены в Индустриальном, Немышлянском, Основянском и Холодногорском районах.

Коммунальщики оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и сломанные ветки.

Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 17:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» устраняют последствия непогоды, сообщил Харьковский горсовет.".