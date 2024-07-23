Упавшие из-за непогоды деревья и поломанные ветки убирают в Харькове (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» устраняют последствия непогоды, сообщил Харьковский горсовет.
Из-за сильного ветра в Харькове упали три дерева в зеленых зонах. Эти случаи отмечены в Индустриальном, Немышлянском, Основянском и Холодногорском районах.
Коммунальщики оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и сломанные ветки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ветки, дерево, непогода, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 17:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» устраняют последствия непогоды, сообщил Харьковский горсовет.".