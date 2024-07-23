Упавшие из-за непогоды деревья и поломанные ветки убирают в Харькове (фото)

Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» устраняют последствия непогоды, сообщил Харьковский горсовет.

Из-за сильного ветра в Харькове упали три дерева в зеленых зонах. Эти случаи отмечены в Индустриальном, Немышлянском, Основянском и Холодногорском районах.

Коммунальщики оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья и сломанные ветки.