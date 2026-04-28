У Харкові зацвіли персики, які подарувала волонтерка з Тернопільщини (фото)

В саду Шевченка у Харкові розквітнули персики, повідомляє пресслужба Центрального парку.

Там зазначили, що ці дерева у 2022-му подарувала місту волонтерка з Тернопільщини.

“Дуже ніжні квітки, згодні?”, – написали у пресслужбі парку.

Нагадаємо, на Аерокосмічному проспекті вкрилися рожевими квітами сакури, які навесні 2022 висадив за власною ініціативою місцевий житель. Тоді чоловік розповів, що саджанці йому передали безплатно, і він мріє створити алею сакур у Харкові. Він звернувся до мера Ігоря Терехова, і той підтримав ініціативу.

Тим часом, у Центральному парку зараз спостерігають пік цвітіння магнолій та мигдалю.