У Харкові зацвіли персики, які подарувала волонтерка з Тернопільщини (фото)
Фото: Центральний парк Харкова
В саду Шевченка у Харкові розквітнули персики, повідомляє пресслужба Центрального парку.
Там зазначили, що ці дерева у 2022-му подарувала місту волонтерка з Тернопільщини.
“Дуже ніжні квітки, згодні?”, – написали у пресслужбі парку.
Нагадаємо, на Аерокосмічному проспекті вкрилися рожевими квітами сакури, які навесні 2022 висадив за власною ініціативою місцевий житель. Тоді чоловік розповів, що саджанці йому передали безплатно, і він мріє створити алею сакур у Харкові. Він звернувся до мера Ігоря Терехова, і той підтримав ініціативу.
Тим часом, у Центральному парку зараз спостерігають пік цвітіння магнолій та мигдалю.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, парк, персики;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 14:19;