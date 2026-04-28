У Харкові зацвіли персики, які подарувала волонтерка з Тернопільщини (фото)

Суспільство 14:19   28.04.2026
В саду Шевченка у Харкові розквітнули персики, повідомляє пресслужба Центрального парку.

Там зазначили, що ці дерева у 2022-му подарувала місту волонтерка з Тернопільщини.

“Дуже ніжні квітки, згодні?”, – написали у пресслужбі парку.

персики цветут в Харькове
Фото: Центральний парк Харкова
Нагадаємо, на Аерокосмічному проспекті вкрилися рожевими квітами сакури, які навесні 2022 висадив за власною ініціативою місцевий житель. Тоді чоловік розповів, що саджанці йому передали безплатно, і він мріє створити алею сакур у Харкові. Він звернувся до мера Ігоря Терехова, і той підтримав ініціативу.

Тим часом, у Центральному парку зараз спостерігають пік цвітіння магнолій та мигдалю.

Читайте також: Погода не покращується: у найближчу годину на Харківщині буде небезпечно

Популярно
У Харкові зацвіли персики, які подарувала волонтерка з Тернопільщини (фото)
У Харкові зацвіли персики, які подарувала волонтерка з Тернопільщини (фото)
28.04.2026, 14:19
“Їх знайшли у коробці”: кого підкинули енергетикам на Харківщині (фото)
“Їх знайшли у коробці”: кого підкинули енергетикам на Харківщині (фото)
28.04.2026, 13:37
Депутати Харківської облради зберуться на сесію 1 травня: що відомо
Депутати Харківської облради зберуться на сесію 1 травня: що відомо
28.04.2026, 13:14
Про кібербулінг вчителів заявила директорка ліцею на Харківщині: подробиці
Про кібербулінг вчителів заявила директорка ліцею на Харківщині: подробиці
28.04.2026, 12:31
Бригада «АХІЛЛЕС» знищила рідкісну радіолокаціонну станцію біля Бєлгорода
Бригада «АХІЛЛЕС» знищила рідкісну радіолокаціонну станцію біля Бєлгорода
27.04.2026, 21:30
Тепер не в. о: Синєгубов представив нового ректора ХАІ (відео)
Тепер не в. о: Синєгубов представив нового ректора ХАІ (відео)
28.04.2026, 12:11

Новини за темою:

28.04.2026
Депутати Харківської облради зберуться на сесію 1 травня: що відомо
28.04.2026
Тепер не в. о: Синєгубов представив нового ректора ХАІ (відео)
27.04.2026
Наслідки урагану, армія РФ просунулась на Куп’янщині – підсумки 27 квітня
27.04.2026
Стрілянина в метро Харкова: поліція відкрила справу, чоловіка опитали
27.04.2026
Підпільний цех «накрили» у Харкові: що там виготовляли (фото, відео)


  • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2026 в 14:19;

