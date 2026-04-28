В Харькове зацвели персики, подаренные волонтером с Тернопольщины (фото)

Общество 14:19   28.04.2026
Виктория Яковенко
В Харькове зацвели персики, подаренные волонтером с Тернопольщины (фото) Фото: Центральный парк Харькова

В саду Шевченко в Харькове расцвели персики, сообщает пресс-служба Центрального парка.

Там отметили, что эти деревья в 2022-м подарила городу волонтер с Тернопольщины.

«Очень нежные цветки, согласны?», — написали в пресс-службе парка.

персики цветут в Харькове
Фото: Центральный парк Харькова
Напомним, на Аэрокосмическом проспекте покрылись розовыми цветами сакуры, которые весной 2022 года высадил по собственной инициативе местный житель. Тогда мужчина рассказал, что саженцы ему передали бесплатно, и он мечтает создать аллею сакур в Харькове. Он обратился к мэру Игорю Терехову, и тот поддержал инициативу.

Тем временем, в Центральном парке сейчас наблюдают пик цветения магнолий и миндаля.

