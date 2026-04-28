Депутаты Харьковского облсовета соберутся на сессию 1 мая: что известно

Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве внеочередной – XХХVIII сессии.

Пленарное заседание запланировано на 1 мая, сообщила пресс-служба облсовета.

Традиционно депутаты соберутся онлайн. В случае «наступления исключительных случаев» дату и время могут перенести. Сейчас на повестке сессии 46 вопросов, блок «депутатские запросы» и «Разное».

Среди вопросов — утверждение программы поддержки сельского хозяйства на 2026 год, которая предусматривает выплату единоразовой финансовой помощи аграриям для проведения полевых работ. Также депутаты будут вносить изменения в областные программы.

Кроме того, на сессии планируют обновить уставы ряда коммунальных заведений. Также депутаты будут увольнять и назначать руководителей КП.