Депутаты Харьковского облсовета соберутся на сессию 1 мая: что известно
Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве внеочередной – XХХVIII сессии.
Пленарное заседание запланировано на 1 мая, сообщила пресс-служба облсовета.
Традиционно депутаты соберутся онлайн. В случае «наступления исключительных случаев» дату и время могут перенести. Сейчас на повестке сессии 46 вопросов, блок «депутатские запросы» и «Разное».
Среди вопросов — утверждение программы поддержки сельского хозяйства на 2026 год, которая предусматривает выплату единоразовой финансовой помощи аграриям для проведения полевых работ. Также депутаты будут вносить изменения в областные программы.
Кроме того, на сессии планируют обновить уставы ряда коммунальных заведений. Также депутаты будут увольнять и назначать руководителей КП.
Если вам интересна новость: «Депутаты Харьковского облсовета соберутся на сессию 1 мая: что известно», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
• Дата публикации материала: 28 апреля 2026 в 13:14;