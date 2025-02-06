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Сессию облсовета созывают в Харькове: что будут решать депутаты

Общество 16:22   06.02.2025
Виктория Яковенко
Сессию облсовета созывают в Харькове: что будут решать депутаты Фото: Галина Куц

Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве ХХХІ сессии.

Пленарное заседание запланировано на 20 февраля, сообщила пресс-служба облсовета.

Традиционно депутаты соберутся онлайн. В случае «наступления исключительных случаев» дату и время могут перенести Сейчас в повестке сессии 47 вопросов и «разное».

Ряд вопросов касается реорганизации нескольких КП. Также депутаты будут увольнять и назначать руководителей коммунальных предприятий.

Кроме того, депутаты будут рассматривать ход выполнения областных программ.

Напомним, 5 февраля на сессию собирались депутаты Харьковского горсовета. В частности, у Терехова появился новый заместитель – Юрий Шпарага. Он будет заниматься вопросами доступности, ветеранской политики и ВПЛ. Также депутаты приняли решение создать городской департамент, который будет заниматься интеграцией переселенцев.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 16:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве ХХХІ сессии.".