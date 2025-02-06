Сессию облсовета созывают в Харькове: что будут решать депутаты
Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве ХХХІ сессии.
Пленарное заседание запланировано на 20 февраля, сообщила пресс-служба облсовета.
Традиционно депутаты соберутся онлайн. В случае «наступления исключительных случаев» дату и время могут перенести Сейчас в повестке сессии 47 вопросов и «разное».
Ряд вопросов касается реорганизации нескольких КП. Также депутаты будут увольнять и назначать руководителей коммунальных предприятий.
Кроме того, депутаты будут рассматривать ход выполнения областных программ.
Напомним, 5 февраля на сессию собирались депутаты Харьковского горсовета. В частности, у Терехова появился новый заместитель – Юрий Шпарага. Он будет заниматься вопросами доступности, ветеранской политики и ВПЛ. Также депутаты приняли решение создать городской департамент, который будет заниматься интеграцией переселенцев.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: депутаты, Егорова-Луценко, сесія, сессия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2025 в 16:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко подписала распоряжение о созыве ХХХІ сессии.".