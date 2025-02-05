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У Терехова появился новый заместитель. Им стал экс-работник ХОВА

Политика 16:21   05.02.2025
Виктория Яковенко
У Терехова появился новый заместитель. Им стал экс-работник ХОВА

Юрий Шпарага стал заместителем Харьковского городского головы по вопросам доступности, ветеранской политики и внутренне перемещенных лиц. Такое решение приняли депутаты горсовета во время сессии, 5 февраля.

«Как было отмечено, это будет способствовать повышению уровня социальной защиты разных слоев населения. В частности, решение усилит поддержку ветеранов и их семей, а также внутренне перемещенных лиц, поможет их интеграции в жизнь города», — сообщили в горсовете.

Напомним, в конце марта 2023 года в пресс-службе ХОВА сообщали, что директор департамента соцзащиты Юрий Шпарага подал в отставку. Однако ранее Шпарага на своей странице в Facebook заявлял о том, что заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская сообщила ему о принятом ею решении — ликвидировать департамент соцзащиты. В ОВА это не подтвердили.

Отметим, Шпарага — один из немногих руководителей департаментов ХОВА, «переживших» смену пяти руководителей областной администрации. Свою должность он занял в июле 2015 года, когда ХОГА руководил Игорь Райнин. Затем работал на той же должности при последующих руководителях — Юлии Светличной, Алексее Кучере, Айне Тимчук и Александре Скакуне. После назначения начальником обладминистрации Олега Синегубова Шпарага проработал в его команде более года, большая часть которого ознаменовалась полномасштабным вторжением РФ и большим количеством социальных вопросов, включая решение вопросов переселенцев, гуманитарной помощи и эвакуации заведений соцзащиты с оккупированных территорий.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 16:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Юрий Шпарага стал заместителем Харьковского городского головы по вопросам доступности, ветеранской политики и внутренне перемещенных лиц. ".