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У Терехова з’явився новий заступник. Ним став експрацівник ХОВА

Політика 16:21   05.02.2025
Вікторія Яковенко
У Терехова з’явився новий заступник. Ним став експрацівник ХОВА

Юрій Шпарага став заступником Харківського міського голови з питань доступності, ветеранської політики та внутрішньо переміщених осіб. Таке рішення ухвалили депутати міськради під час сесії, 5 лютого.

«Як було зазначено, це сприятиме підвищенню рівня соціального захисту різних верств населення. Зокрема, рішення посилить підтримку ветеранів та їхніх родин, а також внутрішньо переміщених осіб, допоможе їхній інтеграції в життя міста тощо», – повідомили у міськраді.

Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року у пресслужбі ХОВА повідомляли, що директор департаменту соцзахисту Юрій Шпарага подав у відставку. Однак раніше Шпарага на своїй сторінці у мережі «Фейсбук» заявляв про те, що заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська повідомила його про ухвалене нею рішення – ліквідувати департамент соцзахисту. В ОВА це заперечили.

Зазначимо, Шпарага – один із небагатьох керівників департаментів ХОВА, які “пережили” зміну п’яти керівників обласної адміністрації. Свою посаду він обійняв у липні 2015 року, коли ХОДА керував Ігор Райнін. Потім працював на тій же посаді за наступних керівників – Юлії Світличної, Олексії Кучера, Айни Тимчук та Олександра Скакуна. Після призначення начальником обладміністрації Олега Синєгубова Шпарага пропрацював у його команді більше року, більшість якого ознаменувалася повномасштабним вторгненням РФ та великою кількістю соціальних питань, включаючи вирішення питань переселенців, гуманітарної допомоги та евакуації закладів соцзахисту з окупованих територій.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 16:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Юрій Шпарага став заступником Харківського міського голови з питань доступності, ветеранської політики та внутрішньо переміщених осіб. ".