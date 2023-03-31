З ХОВА звільняється “головний із соцзахисту”, який пропрацював вісім років

У пресслужбі ХОВА повідомили, що директор департаменту соцзахисту Юрій Шпарага подав у відставку.

Сам департамент продовжить працювати.

“Як і повідомлялося раніше, ніякого юридичного рішення щодо ліквідації чи розформування Департаменту соціального захисту населення ХОВА не ухвалювалось. У зв’язку з тим, що Юрій Шпарага подав заяву про звільнення, виконувати обов’язки директора Департаменту соціального захисту населення ХОВА буде перший заступник директора Тетяна Печура”, – поінформували у пресслужбі Харківської ОВА.

Раніше Шпарага на своїй сторінці у фейсбуці заявив про те, що заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська повідомила його про ухвалене нею рішення – ліквідувати департамент соцзахисту.

Шпарага – один із небагатьох керівників департаментів ХОВА, які “пережили” зміну п’яти керівників обласної адміністрації. Свою посаду він обійняв у липні 2015 року, коли ХОДА керував Ігор Райнін. Потім працював на тій же посаді за наступних керівників – Юлії Світличної, Олексії Кучера, Айни Тимчук та Олександра Скакуна. Після призначення начальником обладміністрації Олега Синєгубова Шпарага пропрацював у його команді більше року, більшість якого ознаменувалася повномасштабним вторгненням РФ та великою кількістю соціальних питань, включаючи вирішення питань переселенців, гуманітарної допомоги та евакуації закладів соцзахисту з окупованих територій. Сам Шпарага своє звільнення поки що не коментував.