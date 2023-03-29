У сфері оборони Харківщини – кадрові перестановки
У ХОВА повідомили про призначення нового директора Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії із правоохоронними органами.
Департамент, який, зокрема, розробляє програму тероборони Хаківської області, очолив Андрій Пожидаєв. Про це повідомляє пресслужба ХОВА.
“Він є кандидатом педагогічних наук, доцентом. Понад 30 років проходив військову службу. Має стаж науково-педагогічної роботи в системі вищої школи. Андрій Пожидаєв – учасник бойових дій. Нагороджений медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня та відзнакою Президента України “За участь в антитерористичній операції”, – представили нового чиновника колеги.
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Раніше впродовж багатьох років департамент очолював Олексій Максимов. Про його звільнення окремо пресслужба ХОВА не поінформувала.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 12:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили про призначення нового директора Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії із правоохоронними органами".