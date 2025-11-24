Виїзд 18-22-річних за кордон: чи відчув Харків відтік кадрів – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону відповів, як на місто вплинув дозвіл на виїзд за кордон хлопцям до 22 років і чи є відтік кадрів зараз.

«Так. Зараз вже не має такого, але всі, хто бажав, вони виїхали. Це відчувається не тільки в Харкові, а по всій Україні є такий відтік», – сказав міський голова.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, наприкінці серпня в Україні дозволили виїзд за кордон молодим чоловікам віком 18-22 років. Президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак в інтерв’ю МГ «Об’єктив» повідомляв у вересні, що роботодавці Харківщини фіксують відтік молоді, в тому числі – і через дозвіл виїзду за кордон чоловікам 18-22 років. Він вважає, що у регіоні необхідно впроваджувати програми, які стимулюватимуть молодь залишатися. Такими можуть бути гарантоване перше робоче місце, розширення системи дуальної освіти, компенсація оренди житла тощо.