Выезд 18-22-летних за границу: почувствовал ли Харьков отток кадров — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона ответил, как на город повлияло разрешение на выезд за границу парням до 22 лет и есть ли отток кадров сейчас.

«Да. Сейчас уже нет такого, но все, кто желал, они уехали. Это ощущается не только в Харькове, а по всей Украине такой отток», — сказал городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, в конце августа в Украине разрешили выезд за границу молодым мужчинам в возрасте 18-22 лет. Президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак в интервью МГ «Объектив» сообщал в сентябре, что работодатели Харьковщины фиксируют отток молодежи, в том числе – и из-за разрешения выезда за границу мужчинам 18-22 лет. Он считает, что в регионе необходимо внедрять программы, стимулирующие молодежь оставаться. Такими могут быть гарантированное первое рабочее место, расширение системы дуального образования, компенсация аренды жилья и т.п.