Выезд 18-22-летних за границу: почувствовал ли Харьков отток кадров — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона ответил, как на город повлияло разрешение на выезд за границу парням до 22 лет и есть ли отток кадров сейчас.
«Да. Сейчас уже нет такого, но все, кто желал, они уехали. Это ощущается не только в Харькове, а по всей Украине такой отток», — сказал городской голова.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, в конце августа в Украине разрешили выезд за границу молодым мужчинам в возрасте 18-22 лет. Президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак в интервью МГ «Объектив» сообщал в сентябре, что работодатели Харьковщины фиксируют отток молодежи, в том числе – и из-за разрешения выезда за границу мужчинам 18-22 лет. Он считает, что в регионе необходимо внедрять программы, стимулирующие молодежь оставаться. Такими могут быть гарантированное первое рабочее место, расширение системы дуального образования, компенсация аренды жилья и т.п.
Читайте также: «Была повреждена сеть теплоснабжения»: новые подробности от Терехова об атаке
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, кадры, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Выезд 18-22-летних за границу: почувствовал ли Харьков отток кадров — Терехов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 ноября 2025 в 13:56;