В сфере обороны Харьковщины — кадровые перестановки

В ХОВА сообщили о назначении нового директора Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами.

Департамент, который, в том числе, разрабатывает програму теробороны Хаьковской области, возглавил Андрей Пожидаев. Об этом проинформировала пресс-служба ХОВА.

«Он является кандидатом педагогических наук, доцентом. Более 30 лет проходил военную службу. Имеет стаж научно-педагогической работы в системе высшей школы. Андрей Пожидаев – участник боевых действий. Награжден медалью «За безупречную службу» ІІІ степени и отличием Президента Украины «За участие в антитеррористической операции», — представили нового чиновника коллеги.

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Ранее на протяжении многих лет департамент возглавлял Алексей Максимов. О его увольнении отдельно пресс-служба ХОВА не информировала.