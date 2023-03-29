В сфере обороны Харьковщины — кадровые перестановки
В ХОВА сообщили о назначении нового директора Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами.
Департамент, который, в том числе, разрабатывает програму теробороны Хаьковской области, возглавил Андрей Пожидаев. Об этом проинформировала пресс-служба ХОВА.
«Он является кандидатом педагогических наук, доцентом. Более 30 лет проходил военную службу. Имеет стаж научно-педагогической работы в системе высшей школы. Андрей Пожидаев – участник боевых действий. Награжден медалью «За безупречную службу» ІІІ степени и отличием Президента Украины «За участие в антитеррористической операции», — представили нового чиновника коллеги.
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Ранее на протяжении многих лет департамент возглавлял Алексей Максимов. О его увольнении отдельно пресс-служба ХОВА не информировала.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 12:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили о назначении нового директора Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами".