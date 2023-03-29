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В сфере обороны Харьковщины — кадровые перестановки

Политика 12:03   29.03.2023
Оксана Горун
В сфере обороны Харьковщины — кадровые перестановки Фото: пресс-служба ХОВА

В ХОВА сообщили о назначении нового директора Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами.

Департамент, который, в том числе, разрабатывает програму теробороны Хаьковской области, возглавил Андрей Пожидаев. Об этом проинформировала пресс-служба ХОВА.

«Он является кандидатом педагогических наук, доцентом. Более 30 лет проходил военную службу. Имеет стаж научно-педагогической работы в системе высшей школы. Андрей Пожидаев – участник боевых действий. Награжден медалью «За безупречную службу» ІІІ степени и отличием Президента Украины «За участие в антитеррористической операции», — представили нового чиновника коллеги.

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    • Ранее на протяжении многих лет департамент возглавлял Алексей Максимов. О его увольнении отдельно пресс-служба ХОВА не информировала.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 12:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили о назначении нового директора Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами".