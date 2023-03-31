Из ХОВА увольняется «главный по соцзащите», проработавший восемь лет

В пресс-службе ХОВА сообщили о том, что директор департамента соцзащиты Юрий Шпарага подал в отставку.

Сам департамент продолжит работать.

«Как и сообщалось ранее, никакого юридического решения о ликвидации или расформировании Департамента социальной защиты населения ХОВА не принималось. В связи с тем, что Юрий Шпарага подал заявление об увольнении, исполнять обязанности директора Департамента социальной защиты населения ХОВА будет первый заместитель директора Татьяна Печура», — проинформировали в пресс-службе Харьковской ОВА.

Ранее Шпарага на своей странице в facebook заявил о том, что заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская сообщила ему о принятом ею решении — ликвидировать департамент соцзащиты.

Шпарага — один из немногих руководителей департаментов ХОВА, «переживших» смену пяти руководителей областной администрации. Свою должность он занял в июле 2015 года, когда ХОГА руководил Игорь Райнин. Затем работал на той же должности при последующих руководителях — Юлии Светличной, Алексее Кучере, Айне Тимчук и Александре Скакуне. После назначения начальником обладминистрации Олега Синегубова Шпарага проработал в его команде более года, большая часть которого ознаменовалась полномасштабным вторжением РФ и большим количеством социальных вопросов, включая решение вопросов переселенцев, гуманитарной помощи и эвакуации заведений соцзащиты с оккупированных территорий. Сам Шпарага свое увольнение пока не комментировал.