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Из ХОВА увольняется «главный по соцзащите», проработавший восемь лет

Политика 16:53   31.03.2023
Оксана Горун
Из ХОВА увольняется «главный по соцзащите», проработавший восемь лет

В пресс-службе ХОВА сообщили о том, что директор департамента соцзащиты Юрий Шпарага подал в отставку.

Сам департамент продолжит работать.

«Как и сообщалось ранее, никакого юридического решения о ликвидации или расформировании Департамента социальной защиты населения ХОВА не принималось. В связи с тем, что Юрий Шпарага подал заявление об увольнении, исполнять обязанности директора Департамента социальной защиты населения ХОВА будет первый заместитель директора Татьяна Печура», — проинформировали в пресс-службе Харьковской ОВА.

Ранее Шпарага на своей странице в facebook заявил о том, что заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская сообщила ему о принятом ею решении — ликвидировать департамент соцзащиты.

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Шпарага — один из немногих руководителей департаментов ХОВА, «переживших» смену пяти руководителей областной администрации. Свою должность он занял в июле 2015 года, когда ХОГА руководил Игорь Райнин. Затем работал на той же должности при последующих руководителях — Юлии Светличной, Алексее Кучере, Айне Тимчук и Александре Скакуне. После назначения начальником обладминистрации Олега Синегубова Шпарага проработал в его команде более года, большая часть которого ознаменовалась полномасштабным вторжением РФ и большим количеством социальных вопросов, включая решение вопросов переселенцев, гуманитарной помощи и эвакуации заведений соцзащиты с оккупированных территорий. Сам Шпарага свое увольнение пока не комментировал.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 16:53;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ХОВА сообщили о том, что директор департамента соцзащиты Юрий Шпарага подал в отставку".