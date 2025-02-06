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Сесію облради скликають у Харкові: що вирішуватимуть депутати

Суспільство 16:22   06.02.2025
Вікторія Яковенко
Сесію облради скликають у Харкові: що вирішуватимуть депутати Фото: Галина Куц

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання чергової – ХХХІ сесії.

Пленарне засідання заплановане на 20 лютого, повідомила пресслужба облради.

Традиційно депутати зберуться онлайн. У разі «настання виняткових випадків» дату та час можуть перенести. Наразі на порядку денному сесії 47 питань та «різне».

Низка питань стосується реорганізації кількох КП. Також депутати звільнятимуть та призначатимуть керівників комунальних підприємств.

Крім цього, депутати розглядатимуть хід виконання обласних програм.

Нагадаємо, 5 лютого на сесію збиралися депутати Харківської міськради. Зокрема, у Терехова з’явився новий заступник – Юрій Шпарага. Він опікуватиметься питаннями доступності, ветеранської політики та ВПО. Також депутати ухвалили рішення створити міський департамент, який займатиметься інтеграцією переселенців.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Лютого 2025 в 16:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання чергової – ХХХІ сесії.".