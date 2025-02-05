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Земля на Закарпатье теперь есть у Харькова: ее подарили местные, что построят

Общество 18:22   05.02.2025
Елена Нагорная
Земля на Закарпатье теперь есть у Харькова: ее подарили местные, что построят Фото: Харьковский горсовет

Харьковская городская территориальная громада приняла в коммунальную собственность земельные участки в Хустском районе Закарпатской области.

Это решение поддержали депутаты горсовета на внеочередной сессии. На земельных участках, расположенных на территории Пилипецкой сельской громады, планируют построить оздоровительно-развлекательный комплекс для отдыха и оздоровления харьковских детей, работников коммунальных предприятий и других жителей города.

В решении говорится о 19 участках площадью от 0,2 до 0,71 гектара, находящихся в частной собственности. Департамент земельных отношений Харьковского горсовета должен обеспечить заключение, нотариальное оформление и регистрацию договоров дарения между горсоветом и физическими лицами — владельцами земли.

«В связи с вооруженной агрессией РФ против Украины вопрос организации отдыха для харьковчан, особенно детей, сейчас является достаточно сложным, — говорится в пояснительной записке. — Большинство детских лагерей находится в зоне активных боевых действий или под угрозой обстрелов. Руководствуясь принципами общественной солидарности, учитывая особые потребности Харьковской городской территориальной громады в условиях близости к району проведения боевых действий в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, учитывая насущную потребность в создании условий для отдыха и оздоровления детей, работников коммунальных предприятий Харькова и харьковчан, жители Пилипецкой сельской территориальной громады Хустского района Закарпатской области намерены подарить Харьковской городской территориальной громаде земельные участки для строительства оздоровительно-развлекательного комплекса».

Согласно ч. 5 ст. 83 Земельного кодекса Украины, территориальные громады приобретают землю в коммунальную собственность в частности по договорам дарения.

Ранее мэр Игорь Терехов сообщал, что горсовет ведет переговоры с властями Закарпатской области о выделении земельного участка для строительства дома отдыха для работников харьковских коммунальных предприятий и их детей.

Читайте также: Харьковский детский лагерь в Закарпатье: Терехов сообщил подробности проекта

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 18:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская городская территориальная громада приняла в коммунальную собственность земельные участки в Хустском районе Закарпатской области.".