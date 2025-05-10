Скандал с зарплатами в театрах Харькова обсудили в марафоне с Запорожской ОВА

Почему актеры Харькова работают за 25% от своих ставок, а актеры прифронтового и не менее обстреливаемого Запорожья получают полноценные зарплаты. Этот вопрос ведущая нацмарафона задала представителю ЗОВА.

«Недавно благодаря актерам Украины мы узнали, что в Харькове есть проблема с финансированием театров. Что там актеры работают за 25% от своей ставки, что, несмотря на то, что Запорожье и Сумы также находятся примерно в 30 километрах от доступности к фронту, вы финансируете их сполна. А в Харькове эта ситуация почему-то иная. Скажите, пожалуйста, а почему так получилось, что в Запорожье у вас с этим проблем не возникало и финансирование есть?» — обратилась ведущая к спикеру Запорожской областной военной администрации Александру Коваленко.

И тот подтвердил: в Запорожье ОВА действительно полноценно финансирует театры.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«У нас есть несколько театров, у нас есть Запорожская областная филармония. Они полностью финансируются, они работают, они дают представления, новые концертные программы. Мы не можем оставить культуру без финансирования. Мы должны, в том числе это один из способов улучшить ментальное здоровье», — сказал Коваленко.

А на уточнение о механизме финансирования подтвердил: «Я не знаю, что в других регионах. Конечно, у нас областная военная администрация финансирует. Это коммунальные учреждения, принадлежащие областной громаде».

Напомним, вопрос плачевного финансового положения, в котором находятся харьковские театры, публично подняли в Киеве. Видеообращение, адресованное начальнику ХОВА Олегу Синегубову и Харьковскому облсовету, записал заслуженный артист Украины Олег Стефан. Он назвал отношение власти к театрам Харькова недопустимым, заявил, что облсовет унижает актеров скудными зарплатами. Призвал руководство области проявить уважение к театрам, а Синегубова лично — предоставить театрам статус критической инфраструктуры. В ХОВА опубликовали пространный ответ, где утверждают, что не имеют полномочий по выплате работникам театральных учреждений, но оказывают им финансовую поддержку.

В этом году из областного бюджета театрам выделили более 55 млн грн. Ответственность перевели на руководителей театров, самостоятельно осуществляющих распределение средств на зарплату или оплату коммунальных услуг. Что касается критичности, то руководство области объяснило: документы для предоставления такого статуса рассматривает рабочая группа согласно очереди их поступления. Еще добавили, что только один театр документально обосновал целесообразность бронирования военнообязанных работников.

3 мая глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко отчиталась, что провела встречу с руководством театров. В общих фразах она сообщила, что обсуждали финансирование, с коллективами находится на связи и «считаю очень важным сохранить театральные коллективы, имеющие высокий профессиональный уровень».

Впрочем, повлиять на финансирование областных театров Харьковский облсовет сейчас не в состоянии: областной бюджет и разрабатывает, и утверждает ХОВА.