Синегубова призвали «проявить уважение» к харьковским театрам, реакция ОВА

Заслуженный артист Украины и лауреат Шевченковской премии, актер Олег Стефан обратился к главе ХОВА Олегу Синегубову и Харьковскому облсовету предоставить харьковским театрам статус критической инфраструктуры. В ХОВА обращение уже прокомментировали.

«Длительное время с болью и тревогой наблюдаю за недопустимым отношением власти к театрам Харькова. Мои коллеги находятся в условиях реального выживания. Олег Синегубов, театры Харькова еще в январе этого года подали документы на получение статуса критической инфраструктуры. Пожалуйста, ответьте, дайте статус и сохраните хотя бы то малое, что от них осталось. Харьковский областной совет, вы единственный совет в Украине, унижающий моих коллег жалкими убогими зарплатами. Проявите уважение к тем, кто в условиях войны умножает честь и славу вашего города, нашего города. Сейчас как никогда важна ваша поддержка и содействие украинской культуре и искусству», — сказал в обращении Стефан.

Видео: Олег Стефан

В ХОВА касательно зарплат театралам отметили, что полномочий по выплатам работникам театральных учреждений не имеют.

«Вместо этого из областного бюджета выделяется целевая финансовая поддержка. Руководители учреждений самостоятельно осуществляют распределение указанных средств, направляя их на выплату заработной платы или оплату коммунальных услуг. В текущем году из областного бюджета было выделено 55,8 миллиона гривен в поддержку театральных учреждений области. Вместе с тем, театрально-зрелищными заведениями области получены собственные доходы от хозяйственной деятельности в сумме 5,7 миллиона гривен», — написали в администрации.

Объясняют: все финансовые вопросы, включая начисление заработной платы, относятся к компетенции директоров театров. Также подчеркивают, ссылаясь на Закон Украины «О культуре», что театры имеют право самостоятельно сотрудничать с международными организациями или БФ и получать от них финансовую помощь.

«О вопросе определения объектов критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период сообщаем, что данное решение принимается заседанием Рабочей группы по определению предприятий, учреждений и организаций области, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, утвержденной областной №63 В, а не Департаментом культуры и туризма Харьковской областной военной администрации. Рабочая группа рассматривает обращение согласно очереди их поступления», — сообщили в ХОВА.

Также отметили, что согласно Закону Украины «О критической инфраструктуре», к объектам критической инфраструктуры относятся объекты, системы и их части, которые важны для экономики, национальной безопасности и обороны.

«Сейчас на рассмотрении есть соответствующие обращения от театральных учреждений области. Только один из театров обосновал целесообразность бронирования военнообязанных работников, предоставляя собственную стратегию развития театрального учреждения, утвержденные графики репетиций, гастролей театра и другие необходимые документы», — уточнили в ОВА.

Напомним, проблемы с выплатой зарплат в театрах Харькова и вызванные ими протесты стали одной из причин скорого снятия с должности предшественницы Олега Синегубова Айны Тимчук. В частности, в 2021 году появлялась петиция с требованием снять с должности Тимчук. Как пояснялось в документе – «за дискредитацию театральной общественности Харькова и недостоверную информацию».