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Выступили ли в Харькове против Трампа, ответила глава облсовета

Политика 10:30   21.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Выступили ли в Харькове против Трампа, ответила глава облсовета Скриншот

О том, как относятся к позиции президента США Дональда Трампа и критикуют ли его заявления, ответила глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко в эфире нацмарафона. 

«Сегодня каждый украинец следит, что происходит в геополитике, следит, что делает для этого президент и что говорят международные партнеры. Поэтому когда говорят о том, что это хор против Трампа или еще что-то, это совершенно чушь. Я хочу сказать, что многие люди, которые в Харькове работают на разных позициях, начиная от волонтеров, педагогов, они абсолютно по собственной инициативе начали поддерживать президента, понимая то положение дел. И речь сейчас не идет о политике или президенте, речь идет о сохранении государства», – акцентировала Егорова-Луценко.

Она также подтвердила, что облсовет отправил партнерам обращение насчет поддержки президента Украины.

«Харьковский областной совет, приняв решение поддержки президента, мы это решение перевели на английский язык и отправили к представителям наших партнеров, штату Огайо в США. И мы рассчитываем, что они в свою очередь поймут, что речь идет о том, что мы поддерживаем сохранение нашего государства. Это в первую очередь, а не критикуем Трампа и говорим о том, что он неправильно что-то озвучивал. Мы хотим, чтобы международные партнеры, которые поддерживали нас все эти три года, и США и Европа, поняли, что мы готовы вместе конструктивно двигаться дальше. Но вместе с Украиной должны решаться вопросы. В этом основной был посыл», – объяснила глава облсовета.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, накануне начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что во время сессии Харьковского областного совета, 20 февраля, депутаты приняли обращение о поддержке президента Украины Владимира Зеленского. «За» выступили 76 депутатов. Он объяснил, что таким образом выразили поддержку позиции Зеленского по поводу «недопустимости проведения переговоров об Украине без украинской стороны».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 10:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как относятся к позиции президента США Дональда Трампа и критикуют ли его заявления, ответила глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко в эфире нацмарафона. ".