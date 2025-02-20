Зеленского поддержал Харьковский облсовет. Интересные подробности от депутата

Во время сессии Харьковского областного совета, 20 февраля, депутаты приняли обращение о поддержке президента Украины Владимира Зеленского.

«За» выступили 76 депутатов, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Он объяснил, что таким образом выразили поддержку позиции Зеленского по поводу «недопустимости проведения переговоров об Украине без украинской стороны».

«Обращение подчеркивает важность единства украинского народа, борьбы за независимость и территориальную целостность нашего государства, а также осуждает манипуляции и информационные атаки со стороны агрессора. «Ничего об Украине без Украины!» – эти слова стали основным месседжем обращения», — отметил Синегубов.

«Еще интересно! За десять минут до начала сессии всем депутатам срочно разослали обращение от «Слуги народа» о поддержке президента. Там куча пафосных фраз типа того, что только украинцы должны выбирать Президента (с большой буквы). Там ни слова о Победе, только об «желанном мире» (интересно, на каких условиях?)», — написала депутат облсовета Галина Куц.