Зеленського підтримала Харківська облрада. Що зацікавило одну з депутаток
Під час сесії Харківської обласної ради, 20 лютого, депутати ухвалили звернення про підтримку президента України Володимира Зеленського.
«За» виступили 76 депутатів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Він пояснив, що таким чином висловили підтримку позиції Зеленського щодо «неприпустимості проведення перемовин про Україну без української сторони».
«Звернення підкреслює важливість єдності українського народу, боротьби за незалежність та територіальну цілісність нашої держави, а також засуджує маніпуляції та інформаційні атаки з боку агресора. «Нічого про Україну без України!» — ці слова стали основним меседжем звернення», – зазначив Синєгубов.
«Ще цікаво! За десять хвилин до початку сесії всім депутатам терміново розіслали звернення від «Слуги народу» щодо підтримки президента. Там купа пафосних фраз на кшталт того, що лише українці мають обирати Президента (з великої букви). Там ні слова про Перемогу, лише про «омріяний мир» (цікаво, на яких умовах?)», – написала депутатка облради Галина Куц.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 13:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час сесії Харківської обласної ради, 20 лютого, депутати ухвалили звернення про підтримку президента України Володимира Зеленського.".