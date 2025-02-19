На фоне переговоров США и РФ Терехов обратился к харьковчанам: подробности

На следующий день после встречи делегаций РФ и США мэр Харькова Игорь Терехов сделал заявление. Он призывает горожан объединиться и не отчаиваться.

«Потерпев неудачу в битве, противник пытается победить нас политически. Поэтому сейчас не время отчаиваться в своих силах, в наших идеалах и в нашем государстве. Украине нужно наше единство – враг еще не ушел с нашей земли, не зачехлил оружие и не прекратил уничтожать нас как нацию. Поэтому только объединение вокруг интересов страны, вокруг президента, вокруг нашего желания на справедливых условиях закончить развязанную россией войну, вокруг памяти тех, кто положил свою жизнь за то, чтобы мы жили и восстанавливали страну – только при таких условиях мы выстоим!», — написал Терехов в Telegram.

Он подчеркнул, что объединившись – мы способны не только противостоять внешнему врагу, но и преодолевать какие-либо трудности.