Live
  • Ср 19.02.2025
  • Харьков  -4°С
  • USD 41.57
  • EUR 43.47

На фоне переговоров США и РФ Терехов обратился к харьковчанам: подробности

Политика 14:45   19.02.2025
Виктория Яковенко
На фоне переговоров США и РФ Терехов обратился к харьковчанам: подробности Фото: ХГС

На следующий день после встречи делегаций РФ и США мэр Харькова Игорь Терехов сделал заявление. Он призывает горожан объединиться и не отчаиваться.

«Потерпев неудачу в битве, противник пытается победить нас политически. Поэтому сейчас не время отчаиваться в своих силах, в наших идеалах и в нашем государстве. Украине нужно наше единство – враг еще не ушел с нашей земли, не зачехлил оружие и не прекратил уничтожать нас как нацию. Поэтому только объединение вокруг интересов страны, вокруг президента, вокруг нашего желания на справедливых условиях закончить развязанную россией войну, вокруг памяти тех, кто положил свою жизнь за то, чтобы мы жили и восстанавливали страну – только при таких условиях мы выстоим!», — написал Терехов в Telegram.

Он подчеркнул, что объединившись – мы способны не только противостоять внешнему врагу, но и преодолевать какие-либо трудности.

Читайте также: Трамп и фейки про Украину: как отличается реальность от заявлений лидера США

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Будто два разных Харькова отвечают — политолог о рейтинге доверия к Зеленскому
Будто два разных Харькова отвечают — политолог о рейтинге доверия к Зеленскому
19.02.2025, 14:59
Новости Харькова — главное за 19 февраля: «прилет», обращение Терехова
Новости Харькова — главное за 19 февраля: «прилет», обращение Терехова
19.02.2025, 15:21
На фоне переговоров США и РФ Терехов обратился к харьковчанам: подробности
На фоне переговоров США и РФ Терехов обратился к харьковчанам: подробности
19.02.2025, 14:45
РФ била по Харькову и области: подробности ночных обстрелов сообщил Синегубов
РФ била по Харькову и области: подробности ночных обстрелов сообщил Синегубов
19.02.2025, 08:43
Два дня в Харькове и области будет опасно: о чем предупреждают жителей
Два дня в Харькове и области будет опасно: о чем предупреждают жителей
19.02.2025, 14:21
Местами до 22 мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 19 февраля
Местами до 22 мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 19 февраля
18.02.2025, 18:26

Новости по теме:

15:27
Взрыв в Харькове: силы ПВО сбили БпЛА «Молния», что повреждено
19:00
КАБы возвращаются на Харьковщину, тревогу не дифференцировали — события фронта
14:35
14 февраля в Харькове: «валентинка» от Терехова и признания горожан (фото)
16:19
В метро Харькова открыли новую локацию: Терехов рассказал, что там будет
13:20
Новая станция метро и качественная вода в Харькове: Терехов раскрыл свои планы

Вы читали новость: «На фоне переговоров США и РФ Терехов обратился к харьковчанам: подробности»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 14:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На следующий день после встречи делегаций РФ и США мэр Харькова Игорь Терехов сделал заявление. Он призывает горожан объединиться и не отчаиваться.".