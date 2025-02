Трамп и фейки про Украину: как отличается реальность от заявлений лидера США

После встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп вышел к прессе в своей резиденции в Мар-а-Лаго и повторил целый набор утверждений российской пропаганды.

Приводим наиболее скандальные утверждения Трампа и проверяем их на соответствие реальности.

1️⃣ Реальность Трампа. Президент США заявил, что это Украина начала войну.

«У них было три года, чтобы сесть за стол переговоров, – так Трамп отреагировал на замечание по поводу того, что представителей Украины не было на встрече в Саудовской Аравии. – Не нужно было это начинать, уже давно время для соглашения».

Реальность. 2 марта 2022 года Генеральная ассамблея ООН 141 голосом «за» приняла резолюцию «Агрессия против Украины», которой потребовала от РФ немедленно вывести все войска из Украины.

⚡️ADOPTED: UN General Assembly resolution on Agression against #Ukraine #UNGA overwhelmingly decided that the Russian govt must immediately stop the aggression, withdraw its troops & abide by the rules of the #UNCharter.

✅ 141 Yes

❌ 5 No pic.twitter.com/sZCSHm800z

— 🇪🇺EU at UN-NY (@EUatUN) March 2, 2022