Трамп и фейки про Украину: как отличается реальность от заявлений лидера США

После встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп вышел к прессе в своей резиденции в Мар-а-Лаго и повторил целый набор утверждений российской пропаганды.

Приводим наиболее скандальные утверждения Трампа и проверяем их на соответствие реальности.

1️⃣ Реальность Трампа. Президент США заявил, что это Украина начала войну.

«У них было три года, чтобы сесть за стол переговоров, – так Трамп отреагировал на замечание по поводу того, что представителей Украины не было на встрече в Саудовской Аравии. – Не нужно было это начинать, уже давно время для соглашения».

Реальность. 2 марта 2022 года Генеральная ассамблея ООН 141 голосом «за» приняла резолюцию «Агрессия против Украины», которой потребовала от РФ немедленно вывести все войска из Украины.

⚡️ADOPTED: UN General Assembly resolution on Agression against #Ukraine #UNGA overwhelmingly decided that the Russian govt must immediately stop the aggression, withdraw its troops & abide by the rules of the #UNCharter. ✅ 141 Yes

❌ 5 No pic.twitter.com/sZCSHm800z — 🇪🇺EU at UN-NY (@EUatUN) March 2, 2022

2️⃣ Реальность Трампа. Президент США заявил, что россияне могли бы разрушить все города в Украине, но «не хотят». «Если бы они хотели, они бы это сделали», – сказал президент США. Он утверждает: «Россия способна очень быстро уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но сейчас атакует лишь на 20%».

Реальность. Согласно последним данным, озвученным президентом Украины Владимиром Зеленским 25 августа 2024 года, за два с половиной года полномасштабной войны РФ выпустила по Украине около 10 тысяч ракет разных типов. При этом по информации представителя ГУР Андрея Юсова в декабре 2024 года российский арсенал ракет большой дальности насчитывал до 1400 единиц различных типов, значительная часть которых является запасом. РФ способна производить от 120 до 150 ракет «Искандер», «Калибр» и Х-101 в месяц. Таким образом, РФ уже ударила по Украине в семь раз большим количеством ракет, чем остаются в ее запасах, что явно не соответствует мнению, что она «атакует лишь на 20%».

3️⃣ Реальность Трампа. По мнению президента США, РФ, «хочет остановить эту дикость, которая там происходит». Трамп повторил уже неоднократно озвученное мнение о бессмысленности гибели людей на войне: «Ее (РФ – ред.) военнослужащие гибнут тысячами еженедельно. Это не американские солдаты, это в большинстве своем российские и украинские военные, хотя и корейские тоже. Их привезли, чтобы воевать, и значительная часть из них погибла. Это бессмыслица».

Реальность. Российские официальные лица на протяжении всей войны отрицают факт больших потерь своей армии. Что касается завершения войны, то речь никогда не шла о «прекращении дикости» — лишь о «достижении целей СВО» и «соблюдении интересов» РФ. То есть – о капитуляции Украины.

4️⃣ Реальность Трампа. Президент США поддержал требования Путина о проведении выборов президента в Украине. При этом Трамп заявил, что проведения выборов требует не РФ, а «объективная ситуация». Он также озвучил некую социологию: «В этой ситуации, когда в Украине все время продолжается военное положение и лидер этой страны по рейтингу одобрения уже упал до 4%… Я думаю, что если садиться за стол, то уже украинский народ уже решит, что давно не было выборов. Это не Россия говорит Украине».

Реальность. В соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения» (ч. 1 ст. 19) в условиях ограничений, связанных с войной, запрещается проведение выборов Президента Украины, а также выборов в Верховную Раду и органы местного самоуправления. Все заявления о якобы «нелегитимности» президента опровергаются ст. 108 Конституции Украины, которая прямо указывает: «Президент Украины выполняет свои полномочия по вступлению на пост новоизбранного Президента Украины». Что касается «социологии», озвученной Трампом, то хотя бы отдаленно похожих данных не публиковала ни одна из социологических служб Украины. Например, по информации КМИС, опубликованной 19 февраля 2025, Зеленскому доверяют 57% жителей страны, не доверяют – 37%.

5️⃣ Реальность Трампа. «Президент Зеленский на прошлой неделе заявил, что не получил и половины средств, которые США передали Украине. Мы предоставили Киеву, кажется, $350 миллиардов. Ну, может быть, чуть меньше, но это значительная сумма. Но где все эти деньги? Куда они идут?» — возмутился президент США на пресс-конференции.

Реальность. По данным Ukraine Support Tracker Кильского института, опубликованным 14 февраля 2025 года, с начала полномасштабной войны США предоставили Украине 64 млрд евро (почти 67 млрд долларов США) военной помощи, а также 50 млрд евро (более 52 млрд долларов США) финансовых и гуманитарных ассигнований. Эта сумма меньше озвученной Трампом почти в три раза. Также стоит учесть, что военная помощь США доставляется в Украину далеко не моментально. Отметим, что, согласно тому же исследованию, помощь ЕС больше помощи США и составляет: 70 млрд евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 млрд евро военной помощи.