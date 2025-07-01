Фактор местности: как на фронт влияет природа, рассказали в ОТГ «Харьков» 📹

Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона сообщил, как ведение боевых действий зависит от местности в Харьковской области.

«Харьковщина – неоднородна. Есть достаточно лесистые места, есть места, где нет лесного покрова. Безусловно, это оказывает влияние на ведение боевых действий. Если говорить о районе Двуречной, то там преимущественно лесистая местность и это создает как определенные преимущества, так и проблемы. В частности, лес помогает как можно дольше врагу при штурмовых действиях оставаться незаметным. А в условиях доминации дронов, когда нам удается обнаружить штурмовую группу противника и ей негде спрятаться, выжить у такой группы шансов нет», — отметил Шамшин.

А украинские воины при выборе обустройства фортификаций выбирают такую ​​местность, чтобы создать эффект маскировки, добавил Шамшин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»