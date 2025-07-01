Фактор местности: как на фронт влияет природа, рассказали в ОТГ «Харьков» 📹
Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона сообщил, как ведение боевых действий зависит от местности в Харьковской области.
«Харьковщина – неоднородна. Есть достаточно лесистые места, есть места, где нет лесного покрова. Безусловно, это оказывает влияние на ведение боевых действий. Если говорить о районе Двуречной, то там преимущественно лесистая местность и это создает как определенные преимущества, так и проблемы. В частности, лес помогает как можно дольше врагу при штурмовых действиях оставаться незаметным. А в условиях доминации дронов, когда нам удается обнаружить штурмовую группу противника и ей негде спрятаться, выжить у такой группы шансов нет», — отметил Шамшин.
А украинские воины при выборе обустройства фортификаций выбирают такую местность, чтобы создать эффект маскировки, добавил Шамшин.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, ОТГВ "Харьков", природа, фронт;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 16:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона сообщил, как ведение боевых действий зависит от местности в Харьковской области.".