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ВСУ рассказали, какую технику врага разбили на севере Харьковщины

Украина 10:55   01.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ рассказали, какую технику врага разбили на севере Харьковщины Фото: Генштаб ВСУ

О потерях врага за сутки на севере Харьковской области сообщили утром 1 июля в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 7 авиационных ударов с применением 9 КАБов и 20 НАРов, также произвели 531 обстрел позиций наших войск, из них 109 ударов дронами-камикадзе», – пишут в ОТГВ «Харьков».

В ВСУ уточнили, что за сутки на севере Харьковщины враг потерял 65 военных, 26 из них – убиты. Кроме того, украинские защитники уничтожили 112 единиц техники и вооружения: две артсистемы, четыре авто, 98 БпЛА, а также разбили 89 укрытий, две стартовые площадки для запуска беспилотников и места для хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 10:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О потерях врага за сутки на севере Харьковской области сообщили утром 1 июля в ОТГВ «Харьков».".