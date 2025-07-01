ВСУ рассказали, какую технику врага разбили на севере Харьковщины
Фото: Генштаб ВСУ
О потерях врага за сутки на севере Харьковской области сообщили утром 1 июля в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 7 авиационных ударов с применением 9 КАБов и 20 НАРов, также произвели 531 обстрел позиций наших войск, из них 109 ударов дронами-камикадзе», – пишут в ОТГВ «Харьков».
В ВСУ уточнили, что за сутки на севере Харьковщины враг потерял 65 военных, 26 из них – убиты. Кроме того, украинские защитники уничтожили 112 единиц техники и вооружения: две артсистемы, четыре авто, 98 БпЛА, а также разбили 89 укрытий, две стартовые площадки для запуска беспилотников и места для хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Читайте также: Генштаб: 14 раз пытался прорвать оборону ВСУ враг на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, ОТГВ "Харьков", СОУ, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ВСУ рассказали, какую технику врага разбили на севере Харьковщины»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 10:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О потерях врага за сутки на севере Харьковской области сообщили утром 1 июля в ОТГВ «Харьков».".