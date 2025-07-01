ВСУ рассказали, какую технику врага разбили на севере Харьковщины

О потерях врага за сутки на севере Харьковской области сообщили утром 1 июля в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 7 авиационных ударов с применением 9 КАБов и 20 НАРов, также произвели 531 обстрел позиций наших войск, из них 109 ударов дронами-камикадзе», – пишут в ОТГВ «Харьков».

В ВСУ уточнили, что за сутки на севере Харьковщины враг потерял 65 военных, 26 из них – убиты. Кроме того, украинские защитники уничтожили 112 единиц техники и вооружения: две артсистемы, четыре авто, 98 БпЛА, а также разбили 89 укрытий, две стартовые площадки для запуска беспилотников и места для хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов.