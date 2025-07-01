Генштаб: 14 раз пытался прорвать оборону ВСУ враг на Харьковщине

Утром 1 июня Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в регионе в течение суток.

На севере Харьковщины Силы обороны отбили десять атак врага около Волчанска и Волчанских Хуторов.

Тем временем на Купянском направлении зафиксировали четыре боя.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Песчаного и в направлении Новоосинового», – уточнили в ГШ.

Потери россиян, по данным Генштаба, следующие: