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Генштаб: 14 раз пытался прорвать оборону ВСУ враг на Харьковщине

Украина 08:15   01.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 14 раз пытался прорвать оборону ВСУ враг на Харьковщине

Утром 1 июня Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в регионе в течение суток.

На севере Харьковщины Силы обороны отбили десять атак врага около Волчанска и Волчанских Хуторов.

Тем временем на Купянском направлении зафиксировали четыре боя.

«Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Песчаного и в направлении Новоосинового», – уточнили в ГШ.

Потери россиян, по данным Генштаба, следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 08:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 июня Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в регионе в течение суток.".