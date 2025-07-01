Генштаб: 14 раз пытался прорвать оборону ВСУ враг на Харьковщине
Утром 1 июня Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в регионе в течение суток.
На севере Харьковщины Силы обороны отбили десять атак врага около Волчанска и Волчанских Хуторов.
Тем временем на Купянском направлении зафиксировали четыре боя.
«Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Песчаного и в направлении Новоосинового», – уточнили в ГШ.
Потери россиян, по данным Генштаба, следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 08:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 июня Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в регионе в течение суток.".