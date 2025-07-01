Генштаб: 14 разів намагався прорвати оборону ЗСУ ворог на Харківщині
Вранці 1 червня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були в регіоні протягом доби.
На півночі Харківщини Сили оборони відбили десять атак ворога біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів.
Тим часом на Куп’янському напрямку зафіксували чотири бої.
“Наші захисники відображали штурмові дії противника в районах Голубівки, Піщаного та у напрямку Новоосинового”, – уточнили у ГШ.
Втрати росіян, за даними Генштабу, такі:
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 1 червня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були в регіоні протягом доби.".