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ЗСУ розповіли, яку техніку ворога розбили на півночі Харківщини

Україна 10:55   01.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ЗСУ розповіли, яку техніку ворога розбили на півночі Харківщини Фото: Генштаб ЗСУ

Про втрати ворога за добу на півночі Харківської області повідомили вранці 1 липня в ОТУВ “Харків”.

Минулої доби російські окупанти нанесли 7  авіаційних ударів із застосуванням 9 КАБів і 20 НАРів, також здійснили 531 обстріл позицій наших військ, з них 109 ударів дронами-камікадзе“, – пишуть в ОТУВ “Харків”.

У ЗСУ уточнили, що за добу на півночі Харківщини ворог втратив 65 військових, 26 із них – убиті. Крім того, українські захисники знищили 112 одиниць техніки та озброєння: дві артсистеми, чотири авто, 98 БпЛА, а також розбили 89 укриттів, два стартові майданчики для запуску безпілотників та місця для зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

Читайте також: Генштаб: 14 разів намагався прорвати оборону ЗСУ ворог на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 10:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про втрати ворога за добу на півночі Харківської області повідомили вранці 1 липня в ОТУВ “Харків”.".