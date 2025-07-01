ЗСУ розповіли, яку техніку ворога розбили на півночі Харківщини
Фото: Генштаб ЗСУ
Про втрати ворога за добу на півночі Харківської області повідомили вранці 1 липня в ОТУВ “Харків”.
“Минулої доби російські окупанти нанесли 7 авіаційних ударів із застосуванням 9 КАБів і 20 НАРів, також здійснили 531 обстріл позицій наших військ, з них 109 ударів дронами-камікадзе“, – пишуть в ОТУВ “Харків”.
У ЗСУ уточнили, що за добу на півночі Харківщини ворог втратив 65 військових, 26 із них – убиті. Крім того, українські захисники знищили 112 одиниць техніки та озброєння: дві артсистеми, чотири авто, 98 БпЛА, а також розбили 89 укриттів, два стартові майданчики для запуску безпілотників та місця для зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 10:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про втрати ворога за добу на півночі Харківської області повідомили вранці 1 липня в ОТУВ “Харків”.".