ЗСУ розповіли, яку техніку ворога розбили на півночі Харківщини

Про втрати ворога за добу на півночі Харківської області повідомили вранці 1 липня в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби російські окупанти нанесли 7 авіаційних ударів із застосуванням 9 КАБів і 20 НАРів, також здійснили 531 обстріл позицій наших військ, з них 109 ударів дронами-камікадзе“, – пишуть в ОТУВ “Харків”.

У ЗСУ уточнили, що за добу на півночі Харківщини ворог втратив 65 військових, 26 із них – убиті. Крім того, українські захисники знищили 112 одиниць техніки та озброєння: дві артсистеми, чотири авто, 98 БпЛА, а також розбили 89 укриттів, два стартові майданчики для запуску безпілотників та місця для зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.