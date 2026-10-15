“Були готові до нових ударів” – Зеленський заявив про знищення ворожих Су-34

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі у Воронезькому регіоні СОУ завдали ударів по аеродрому.

“Знищені чотири літаки Су-34, два літаки Су-34 уражені. Росіяни використовували їх для терору проти наших людей. Саме ці літаки були готові до нових ударів по Україні та були споряджені авіабомбами. По цілі був використаний наш довгий Нептун. Дякую воїнам Військово-Морських Сил за влучність!”, – підкреслив Зеленський.

Крім цього, продовжив президент, застосовувалися далекобійні санкції і по місцю зберігання та пуску ударних дронів в Орловському регіоні. У Чорному морі також уражено ціль.

“Наші справедливі відповіді на весь російський терор проти України. Росія затягує війну, отже, наші далекобійні операції будуть продовжуватися”, – додав Зеленський.