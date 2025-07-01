Фактор місцевості: як на фронт впливає природа, розповіли в ОТУ «Харків» 📹
Речник ОТУВ «Харків» Павло Шамшин в етері нацмарафону повідомив, як ведення бойових дій залежить від місцевості Харківської області.
«Харківщина – неоднорідна. Є достатньо лісисті місця, є місця, де немає лісового покриву. Безумовно, це впливає на ведення бойових дій. Якщо говорити про район Дворічної, то там переважно лісиста місцевість і це створює, як певні переваги, так і проблеми. Зокрема, ліс допомагає якомога довше ворогу при штурмових діях залишатись непомітним. А в умовах домінації дронів, коли нам вдається виявити штурмову групу противника і їй немає де сховатись, вижити в такої групи шансів обмаль», – зазначив Шамшин.
А українські воїни під час вибору облаштування фортифікацій обирають таку місцевість, щоб створити ефект маскування, додав Шамшин.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 16:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник ОТУВ «Харків» Павло Шамшин в етері нацмарафону повідомив, як ведення бойових дій залежить від місцевості Харківської області.".