Фактор місцевості: як на фронт впливає природа, розповіли в ОТУ «Харків» 📹

Речник ОТУВ «Харків» Павло Шамшин в етері нацмарафону повідомив, як ведення бойових дій залежить від місцевості Харківської області.

«Харківщина – неоднорідна. Є достатньо лісисті місця, є місця, де немає лісового покриву. Безумовно, це впливає на ведення бойових дій. Якщо говорити про район Дворічної, то там переважно лісиста місцевість і це створює, як певні переваги, так і проблеми. Зокрема, ліс допомагає якомога довше ворогу при штурмових діях залишатись непомітним. А в умовах домінації дронів, коли нам вдається виявити штурмову групу противника і їй немає де сховатись, вижити в такої групи шансів обмаль», – зазначив Шамшин.

А українські воїни під час вибору облаштування фортифікацій обирають таку місцевість, щоб створити ефект маскування, додав Шамшин.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”