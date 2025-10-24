У 24 тисячі гривень оцінили екоінспектори збитки довкіллю через удари РФ

Про збитки внаслідок ударів РФ повідомили у Державній екологічній інспекції у Харківській області.

“У результаті збройної агресії російської федерації на території Харківської області зазнала руйнувань адміністративна будівля зерноочисного комплексу СФГ «Зоря». Внаслідок обстрілів та подальших пожеж відбулося забруднення атмосферного повітря продуктами горіння, що призвело до завдання шкоди навколишньому природному середовищу”, – уточнили екоінспектори.

За попередньою оцінкою, внаслідок цих обстрілів загальний розмір збитків, заподіяних довкіллю в Харківській області – 24 тисячі гривень. Фахівці вже звернулися із відповідною заявою до правоохоронних органів.