У 24 тисячі гривень оцінили екоінспектори збитки довкіллю через удари РФ
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
Про збитки внаслідок ударів РФ повідомили у Державній екологічній інспекції у Харківській області.
“У результаті збройної агресії російської федерації на території Харківської області зазнала руйнувань адміністративна будівля зерноочисного комплексу СФГ «Зоря». Внаслідок обстрілів та подальших пожеж відбулося забруднення атмосферного повітря продуктами горіння, що призвело до завдання шкоди навколишньому природному середовищу”, – уточнили екоінспектори.
За попередньою оцінкою, внаслідок цих обстрілів загальний розмір збитків, заподіяних довкіллю в Харківській області – 24 тисячі гривень. Фахівці вже звернулися із відповідною заявою до правоохоронних органів.
Читайте також: Потяги в Україні їдуть із затримкою та в об’їзд – все через обстріли РФ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Госэкоинспекция, природа, шкода, экоинспекция;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У 24 тисячі гривень оцінили екоінспектори збитки довкіллю через удари РФ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2025 в 09:11;