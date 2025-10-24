Потяги в Україні їдуть із затримкою та в об’їзд – все через обстріли РФ

Внаслідок обстрілів РФ одразу в кількох регіонах України – зміни у рухах потягів, пишуть у АТ “Укрзалізниця”. Через це залізничники застосовують комбіноване транспортування, резервну тягу, а деякі поїзди курсуватимуть об’їзними маршрутами.

Так на Кіровоградщині вночі ЗС РФ пошкодили залізничну інфраструктуру – на місці “прильотів” вирували пожежі, але обійшлося без постраждалих. Однак у результаті чотири потяги вирушили із затримкою через знеструмлені дільниці. Вони прибудуть приблизно на дві години пізніше. Йдеться про маршрути:

51/52 Одеса — Запоріжжя

127/128 Львів — Запоріжжя

7/8 Харків — Одеса

53/54 Дніпро — Одеса

На Харківщині через удари РФ є обмеження у русі поїздів – до Лозової поїзди рухаються зміненими маршрутами із затримками. Також застосували комбіновану логістику.

“Так, вночі автобусним сполученням за допомоги місцевої влади на Харківщині доправили пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ — Одеса — Краматорськ. Змінив маршрут руху поїзд №103/104 Краматорськ — Львів. Попри затримку та обхідний шлях цим рейсом успішно проведена й планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів, двох котів та песика” залізничники.

Надалі сьогодні об’їзним маршрутом через Мерефу із затримкою в районі двох годин рухатимуться поїзди:

№102 Херсон — Краматорськ

№104 Львів — Краматорськ

№712 Київ — Краматорськ

Про подальші зміни у русі поїздів в “Укрзалізниці” просять стежити на офіційних ресурсах.