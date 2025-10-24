Live
  • Пт 24.10.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

Поезда в Украине едут с задержкой и в объезд – все из-за обстрелов РФ

Происшествия 08:25   24.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Поезда в Украине едут с задержкой и в объезд – все из-за обстрелов РФ

В результате российских обстрелов сразу в нескольких регионах Украины – изменения в движениях поездов, пишут в АО «Укрзалізниця». Ввиду этого железнодорожники применяют комбинированную транспортировку, резервную тягу, а некоторые поезда будут курсировать по объездным маршрутам. 

Так на Кировоградщине ночью ВС РФ повредили железнодорожную инфраструктуру – на месте «прилетов» бушевали пожары, но обошлось без пострадавших. Однако в результате этого четыре поезда отправились с задержкой из-за обесточенных участков. Они прибудут примерно на два часа позже. Речь идет о маршрутах:

  • 51/52 Одесса — Запорожье
  • 127/128 Львов — Запорожье
  • 7/8 Харьков — Одесса
  • 53/54 Днепр — Одесса

На Харьковщине из-за ударов РФ есть ограничения в движении поездов – в Лозовую поезда движутся по измененным маршрутам с задержками. Также применили комбинированную логистику.

«Так, ночью автобусным сообщением с помощью местных властей в Харьковской области доставили пассажиров поезда №92/91 Краматорск — Одесса — Краматорск. Изменил маршрут движения поезд №103/104 Краматорск — Львов. Несмотря на задержку и обходной путь этим рейсом успешно проведена и плановая эвакуация из Лозовой 19 маломобильных пассажиров, двух котов и собачки», – написали железнодорожники.

В дальнейшем сегодня по объездному маршруту через Мерефу с задержкой в ​​районе 2 часов будут двигаться поезда:

  • №102 Херсон — Краматорск
  • №104 Львов — Краматорск
  • №712 Киев — Краматорск

О дальнейших изменениях в движении поездов в «Укрзалізниці» просят следить на официальных ресурсах.

Читайте также: ГСЧС: 16-летняя девочка пострадала в пожаре – она госпитализирована с ожогами

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
23.10.2025, 09:45
Как будут выключать свет 24 октября в Харькове и области – график
Как будут выключать свет 24 октября в Харькове и области – график
23.10.2025, 21:45
Днем +16, ночью заморозки. Прогноз погоды на 24 октября в Харькове и области
Днем +16, ночью заморозки. Прогноз погоды на 24 октября в Харькове и области
23.10.2025, 20:05
Новости Харькова – главное за 24 октября: что происходит на фронте в области
Новости Харькова – главное за 24 октября: что происходит на фронте в области
24.10.2025, 09:00
Сегодня 24 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 24 октября 2025: какой праздник и день в истории
24.10.2025, 06:00
В 24 тысячи гривен оценили экоинспекторы ущерб природной среде из-за ударов РФ
В 24 тысячи гривен оценили экоинспекторы ущерб природной среде из-за ударов РФ
24.10.2025, 09:11

Новости по теме:

20.10.2025
Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру: какие поезда задерживаются
10.10.2025
«Держите пальцы скрещенными» – о чем предупредили в «Укрзалізниці»
07.10.2025
Экс-чиновник «Укрзалізниці» работал на врага на Харьковщине – СБУ
04.10.2025
Десятки раненых, есть погибший: РФ ударила по вокзалу и поезду в Шостке
02.10.2025
«Укрзалізниця» сообщала о техническом сбое: как купить билеты (обновлено)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Поезда в Украине едут с задержкой и в объезд – все из-за обстрелов РФ», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 октября 2025 в 08:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российских обстрелов сразу в нескольких регионах Украины – изменения в движениях поездов, пишут в АО «Укрзалізниця».".