Поезда в Украине едут с задержкой и в объезд – все из-за обстрелов РФ

В результате российских обстрелов сразу в нескольких регионах Украины – изменения в движениях поездов, пишут в АО «Укрзалізниця». Ввиду этого железнодорожники применяют комбинированную транспортировку, резервную тягу, а некоторые поезда будут курсировать по объездным маршрутам.

Так на Кировоградщине ночью ВС РФ повредили железнодорожную инфраструктуру – на месте «прилетов» бушевали пожары, но обошлось без пострадавших. Однако в результате этого четыре поезда отправились с задержкой из-за обесточенных участков. Они прибудут примерно на два часа позже. Речь идет о маршрутах:

51/52 Одесса — Запорожье

127/128 Львов — Запорожье

7/8 Харьков — Одесса

53/54 Днепр — Одесса

На Харьковщине из-за ударов РФ есть ограничения в движении поездов – в Лозовую поезда движутся по измененным маршрутам с задержками. Также применили комбинированную логистику.

«Так, ночью автобусным сообщением с помощью местных властей в Харьковской области доставили пассажиров поезда №92/91 Краматорск — Одесса — Краматорск. Изменил маршрут движения поезд №103/104 Краматорск — Львов. Несмотря на задержку и обходной путь этим рейсом успешно проведена и плановая эвакуация из Лозовой 19 маломобильных пассажиров, двух котов и собачки», – написали железнодорожники.

В дальнейшем сегодня по объездному маршруту через Мерефу с задержкой в ​​районе 2 часов будут двигаться поезда:

№102 Херсон — Краматорск

№104 Львов — Краматорск

№712 Киев — Краматорск

О дальнейших изменениях в движении поездов в «Укрзалізниці» просят следить на официальных ресурсах.