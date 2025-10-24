ГСЧС: 16-летняя девочка пострадала в пожаре – она госпитализирована с ожогами
По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе бушевали 11 пожаров, два из них – возникли из-за российских обстрелов.
Так возгорания в результате «прилетов» бушевали в Лозовском районе области.
А в поселке Кегичевка Берестинского района горела квартира в трехэтажном доме.
«На место происшествия было направлено оперативное отделение Службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия пожарных установлено, что на кухне в квартире на первом этаже горели домашние вещи на площади 5 м кв. В результате пожара пострадала 16-летняя девочка. С ожогами она была госпитализирована в больницу. Причина возникновения возгорания устанавливается», – пишут в ГСЧС.
Также пиротехники выявили и изъяли 121 единицу взрывоопасных предметов.
