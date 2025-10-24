Live
ISW: россияне вновь продвинулись в Купянске, а на севере у врага есть проблемы

Украина 07:18   24.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В сводке Института изучения войны (ISW) за 24 октября говорится о проблемах оккупантов на Южно-Слобожанском направлении. 

Аналитики пишут: российские блогеры негодуют – жалуются на недостаточную подготовку солдат ВС РФ, а также преувеличение успехов, о которых сообщают командиры, в районе Синельниково.

«Блогер утверждал, что сумма успехов, указанных в этих российских отчетах, будь они правдивыми, свидетельствовала бы о том, что российские войска продвинулись примерно на 11 километров в районе Синельниково с 1 сентября, но на самом деле линия фронта не изменилась», – акцентируют блогеры из РФ.

Кроме того, они утверждают, что командование отправляет на фронт плохо обученных солдат, а также раненых и больных военных.

Тем временем россияне смогли продвинуться на Купянском направлении.

«Оценка продвижения российских войск: геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 октября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись севернее Купянска вдоль Южной железной дороги и в западной Двуречной (к северо-востоку от Купянска)», – пишут в ISW.

Однако информацию россиян о продвижении ВС РФ в центральной части Купянска, о которой ранее писал враг, в Институте изучения войны пока что не подтверждают.

Читайте также: «Мы видим все, что пишут горожане» — главный по ЧС в Харькове Гладких (видео)

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина