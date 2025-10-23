Live
«Мы видим все, что пишут горожане» — главный по ЧС в Харькове Гладких (видео)

Общество 18:59   23.10.2025
Елена Нагорная
«Мы видим все, что пишут горожане» — главный по ЧС в Харькове Гладких (видео)

Мониторинг социальных сетей — это отдельное направление деятельности департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета, рассказал в интервью МГ «Объектив» его глава Богдан Гладких.

За это отвечает один из отделов городского Ситуационного центра, уточнил Гладких.

«У нас есть коммуникация с администраторами Telegram-каналов всех. Имеется в виду реагирование на коммунальные аварии, на какие-то чрезвычайные события по городу, например, ДТП или закрытое укрытие. Мы видим все, что пишут горожане. У нас даже и в два часа ночи, и в четыре утра, если видим, что есть такая информация, у нас сразу сотрудники выезжают и открывают, если есть такие случаи. Очень часто бывает, что человек вместо того, чтобы позвонить в профильную службу, на 1562 или на экстренный телефон, все это бросает на публикацию администраторам Telegram-каналов. Поэтому вся эта информация анализируется 24/7 и соответствующим образом все службы города реагируют сразу», — заверил чиновник.

Читайте также: Самое главное достижение дифференцированной тревоги назвали в мэрии Харькова

Автор: Елена Нагорная
