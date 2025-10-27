Тревога отдельно по районам Харькова: почему это невозможно
Дифференциация воздушной тревоги по районам города в первую очередь не предусмотрена законодательством, рассказал в интервью МГ «Объектив» директор департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета Богдан Гладких.
«Во-первых, это не предусмотрено законодательно, — напомнил Гладких. — Во-вторых, районы города Харькова не являются административно-территориальными единицами. Третий момент, любой военный вам подтвердит, что невозможно спрогнозировать, куда на территории города попадет средство поражения. И самое главное, мы же понимаем, что система оповещения построена таким образом, что она составляет общую систему, общий звук по всему городу Харькову. Именно для того, чтобы человек мог любыми средствами услышать этот сигнал тревоги».
Директор департамента отметил, что ранее с этой целью уже было реализовано прерывание трансляции радиоканала «Украинское радио. Харьков» Национальной общественной телерадиокомпании Украины. На очереди — прерывание телетрансляции.
«Технически сейчас идут переговоры с нашим национальным телеканалом «Суспільне». В соответствии с этим постановлением мы обязаны прерывать национальный государственный телерадиоканал. В отношении телевидения идет такой процесс. И у нас есть планы на следующий год — это и на наших электронных билбордах, и в торговых центрах. Хотим усовершенствовать», – поделился Гладких.
Директор департамента также рассказал, что в течение 2025 года очень большое количество предприятий по законодательной норме интегрировалось в городскую систему оповещения. Присоединение происходит за счет объекта. Всего уже интегрировано более 200 объектов.
