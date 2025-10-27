Тривога окремо по районах Харкова: чому це неможливо

Диференціація повітряної тривоги по районах міста насамперед не передбачена законодавством, розповів в інтерв’ю МГ «Об’єктив» директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких.

“По-перше, це не передбачено законодавчо, – нагадав Гладких. – Друге, райони міста Харкова не є адміністративно-територіальними одиницями. Третій момент, будь-який військовий вам підтвердить, що неможливо спрогнозувати, куди на території міста влучить засіб ураження. І найголовніше, ми ж розуміємо, що система оповіщення побудована таким чином, що вона складає загальну систему, загальний звук по всьому місту Харкову. Саме для того, щоб людина могла будь-якими засобами почути цей сигнал тривоги”.



Посадовець зазначив, що раніше з цією метою вже було реалізоване переривання трансляції радіоканалу “Українське радіо. Харків» Національної суспільної телерадіокомпанії України. На черзі – переривання телетрансляції.



“Технічно йдуть зараз переговори з нашим національним телеканалом “Суспільне”. Відповідно до саме цієї постанови ми зобов’язані переривати національний державний телерадіоканал. Щодо телебачення йде такий процес. І в нас є і плани на наступний рік – це і на наших електронних білбордах, і в торгівельних центрах. Ми хочемо, знаєте, удосконалити більш”, – поділився Гладких.

Директор департаменту також відзначив, що протягом 2025 року дуже велика кількість підприємств за законодавчою нормою інтегрувалась до міської системи оповіщення. Приєднання відбувається коштом об’єкта. Нині вже інтегровані понад 200 підприємств.