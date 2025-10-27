Live
  • Пн 27.10.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 42
  • EUR 48.77

Тривога окремо по районах Харкова: чому це неможливо

Оригінально 21:39   27.10.2025
Олена Нагорна
Тривога окремо по районах Харкова: чому це неможливо Фото: ХМР

Диференціація повітряної тривоги по районах міста насамперед не передбачена законодавством, розповів в інтерв’ю МГ «Об’єктив» директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких.

“По-перше, це не передбачено законодавчо, – нагадав Гладких. – Друге, райони міста Харкова не є адміністративно-територіальними одиницями. Третій момент, будь-який військовий вам підтвердить, що неможливо спрогнозувати, куди на території міста влучить засіб ураження. І найголовніше, ми ж розуміємо, що система оповіщення побудована таким чином, що вона складає загальну систему, загальний звук по всьому місту Харкову. Саме для того, щоб людина могла будь-якими засобами почути цей сигнал тривоги”.

Посадовець зазначив, що раніше з цією метою вже було реалізоване переривання трансляції радіоканалу “Українське радіо. Харків» Національної суспільної телерадіокомпанії України. На черзі – переривання телетрансляції.

“Технічно йдуть зараз переговори з нашим національним телеканалом “Суспільне”. Відповідно до саме цієї постанови ми зобов’язані переривати національний державний телерадіоканал. Щодо телебачення йде такий процес. І в нас є і плани на наступний рік – це і на наших електронних білбордах, і в торгівельних центрах. Ми хочемо, знаєте, удосконалити більш”, – поділився Гладких. 

Директор департаменту також відзначив, що протягом 2025 року дуже велика кількість підприємств за законодавчою нормою інтегрувалась до міської системи оповіщення. Приєднання відбувається коштом об’єкта. Нині вже інтегровані понад 200 підприємств.

Читайте також: Чи можна якось змінити тривогу в Харкові – відповідь мерії

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Тривога окремо по районах Харкова: чому це неможливо
Тривога окремо по районах Харкова: чому це неможливо
27.10.2025, 21:39
Грип прийшов на Харківщину – зареєстровано перший випадок
Грип прийшов на Харківщину – зареєстровано перший випадок
27.10.2025, 17:44
З парковки в Харкові викрали авто: поліція затримала 71-річного чоловіка
З парковки в Харкові викрали авто: поліція затримала 71-річного чоловіка
27.10.2025, 18:22
Чи припиниться дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 28 жовтня
Чи припиниться дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 28 жовтня
27.10.2025, 19:08
Новини Харкова – головне 27 жовтня: обстріли за тиждень, Терехов про FPV
Новини Харкова – головне 27 жовтня: обстріли за тиждень, Терехов про FPV
27.10.2025, 21:43
Сотні вулиць ще треба перейменувати в Харкові та області – деколонізатори 📹
Сотні вулиць ще треба перейменувати в Харкові та області – деколонізатори 📹
27.10.2025, 19:26

Новини за темою:

26.10.2025
Чи можна якось змінити тривогу в Харкові – відповідь мерії
23.10.2025
Чи є моніторинговий телеграм-канал у мерії Харкова і як їй допомагає TLk
23.10.2025
«Ми бачимо все, що пишуть містяни» — головний з питань НС у Харкові Гладких 📹
22.10.2025
Автоматизовану систему контролю радіаційної обстановки створюють у Харкові
22.10.2025
Найголовніше досягнення диференційованої тривоги назвали в мерії Харкова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Тривога окремо по районах Харкова: чому це неможливо», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2025 в 21:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Диференціація повітряної тривоги по районах Харкова насамперед не передбачена законодавством, розповів директор департаменту надзвичайних ситуацій міськради Богдан Гладких.".