Новости Харькова – главное 10 января: продлят ли каникулы, будет заметать

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

14:25

Первым ребенком, родившимся в Харькове в 2026-м году, стал мальчик

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения городского совета.

«Кстати, это уже шестой ребенок в семье. Роды прошли 01.01. 2026 в коммунальном некоммерческом предприятии «Городской перинатальный центр» Харьковского городского совета. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. При выписке из роддома ребенок получил свой первый подарок – фотоальбом «Новорожденный города Харькова», — рассказали в мэрии.

13:17

Метель, сильный ветер, гололедица: завтра на Харьковщине будет опасно

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 11 января.

«Ожидается: по городу значительный снег, метель. Днем порывы ветра, 15 – 20 м/с. На дорогах гололед; по области в восточной половине налипания мокрого снега, гололедица. Днем в западной половине области сильный снег, метель. Днем порывы ветра, 15 – 20 м/с. На дорогах гололед», — пишут синоптики.

Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

11:33

В Харькове и области ввели графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в сети

«Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений. Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения», — сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

10:01

Последствия вечерних обстрелов Харькова ликвидировали спасатели

«В результате попадания по территории гаражного кооператива были разрушены и повреждены боксы, автомобили и выбиты окна рядом расположенных многоэтажек. Пожара не было. Спасатели и коммунальщики разбирали завалы и обследовали место удара», — отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Информация о пострадавших не поступала.

09:09

Ракета и 12 БпЛА: Синегубов об обстрелах Харькова и области за сутки

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и пять населенных пунктов области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов в поселке Ковшаровка пострадала 56-летняя женщина.

Враг выпустил на регион одну ракету (ее тип устанавливают), 11 БпЛА типа «Герань-2» и один дрон, тип которого устанавливают.

В Харькове из-за «прилета» повреждены остекление окон 11 многоквартирных домов, гаражный кооператив, автомобиль; в поселке Ковшаровка поврежден многоквартирный дом, частный дом пострадал в поселке Великий Бурлук. Также в поселке Безлюдовка повреждено нежилое здание. Кроме этого, в Лозовой пострадала мастерская гражданского предприятия, автомобиль, два складских здания фермерского хозяйства.

08:54

Идут морозы: продлят ли каникулы в школах Харькова

Ученики школ Харькова начинают образовательный процесс после зимних каникул в понедельник, 12 января. То есть продлевать зимний отдых для детей в городе не планируют. Об этом сообщили в Департаменте образования, информируют в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Обучение будет осуществляться в смешанном формате – онлайн и офлайн на безопасных локациях», – заявили в мэрии.

Отметим, из-за ухудшения погодных условий 8 января Кабмин издал рекомендацию, по меньшей мере, до 19 января прекратить образовательный процесс в очной форме в Украине. То есть либо продлить каникулы, либо полностью перейти на дистанционку.

08:12

Враг атаковал на Харьковщине 17 раз: утренние данные Генштаба ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Волчанск и Зеленое.

На Купянском направлении оккупанты предприняли семь попыток наступления в районе Степовой Новоселовки и в сторону Богуславки и Новой Кругляковки.

07:27

По меньшей мере, восемь зданий пострадали в Харькове накануне в результате ракетного удара по Слободскому району

Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Сотрудники КП «Харьковспецстрой» начали закрывать выбитые окна.

06:45

Угроза БпЛА для Харькова, пуски КАБ на восток региона – причины ночных тревог

Около 22:00 в Воздушных силах ВСУ сообщали, что на севере от Харькова – разведывательные БпЛА, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Были привлечены средства для их уничтожения.

Тревогу объявили в городе после 01:00, длилась она всего три минуты. О причинах в ВС ВСУ не информировали. Затем сирена звучала в 02:00. Сообщалось о БпЛА в направлении Харькова с севера.

Около 03:00 в ВС ВСУ предупреждали о БпЛА, которые летели на Харьков, Прудянку, Старый Салтов, Великий Бурлук, Чугуев, Коломак и Златополь.

В некоторых Telegram-канал около 03:00 сообщали о взрыве в городе. Официальной информации о «прилете» нет. В 03:06 произошли пуски КАБ на восток области.

Отбой раздался в городе в 05:46.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 19:25 9 января, в этот момент в городе была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы баллистики из Курской области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о «прилете» в Слободском районе. Позже он уточнил, что россияне нанесли удар по гаражному кооперативу. В результате обстрела в нескольких многоквартирных домах выбиты окна, повреждены несколько гаражей и машин. В Харьковской областной прокуратуре информировали, что враг атаковал город ракетой «Искандер».