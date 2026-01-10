Live

Враг атаковал на Харьковщине 17 раз: утренние данные Генштаба ВСУ

Фронт 08:09   10.01.2026
Виктория Яковенко
Враг атаковал на Харьковщине 17 раз: утренние данные Генштаба ВСУ

Как прошли сутки на фронте в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Волчанск и Зеленое.

На Купянском направлении враг предпринял семь попыток наступления в районе Степовой Новоселовки и в сторону Богуславки и Новой Кругляковки.

«В целом за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение. Вчера противник нанес два ракетных и 28 авиационных ударов, применил 36 ракет и сбросил 92 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3322 обстрела, в том числе 61 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6140 дронов-камикадзе», — отметил в Генштабе.

Напомним, 9 января российский военный блогер отметил, что заявления РФ о продвижении в Подолах в Купянщине преувеличены, сообщили в Институте изучения войны. Также он призвал российские войска прекратить тактику «поднятия флагов», поскольку она обходится дорого, добавили аналитики.

Автор: Виктория Яковенко
