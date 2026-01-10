Ворог атакував на Харківщині 17 разів: ранкові дані Генштабу ЗСУ
Як минула доба на фронті в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене.
На Куп’янському напрямку противник здійснив сім спроб наступу в районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки й Нової Кругляківки.
«Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Вчора противник завдав двох ракетних та 28 авіаційних ударів, застосував 36 ракет та скинув 92 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3322 обстріли, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6140 дронів-камікадзе», – зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, 9 січня російський військовий блогер зазначив, що заяви РФ про просування у Подолах на Куп’янщині перебільшені, повідомили в Інституті вивчення війни. Також він закликав російські війська припинити тактику «підняття прапорів», оскільки вона обходиться дорого, додали аналітики.
Читайте також: Вибух у Харкові 9 січня: по гаражному кооперативу вгатили ракетою “Іскандер”
